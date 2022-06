Vice-diretora é afastada após alunos descobrirem câmeras escondidas em banheiros

Após a situação, a Secretaria estadual da Educação informou que as câmeras foram retiradas e que o uso do equipamento não consta nas diretrizes da pasta. A nota também confirma que a diretora foi afastada e o aluno flagrado com maconha recebeu uma suspensão de 7 dias.

Em seguida, o estudante foi ao banheiro masculino e encontrou a câmera instalada entre os azulejos. Uma aluna constatou o equipamento também no banheiro feminino. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 18º DIP.

O caso aconteceu quando um estudante do Ensino Médio foi abordado pela vice-diretora da unidade que o acusou de fumar maconha dentro do banheiro. A mulher mostrou ao aluno uma foto que confirmava a situação, porém, o jovem percebeu que era uma imagem de uma câmera.

