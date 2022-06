Blogueiro foragido do Brasil é flagrado em motociata de Bolsonaro nos EUA

O blogueiro Allan dos Santos, que teve prisão decretada no inquérito de milícias digitais e é considerado foragido no Brasil, participou nesse sábado de uma motociata que contou com a presença de Bolsonaro, em Orlando, nos Estados Unidos.

Allan, que é apoiador declarado do presidente, fez questão de compartilhar um vídeo no evento e debochou do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão dele.

“O Xandão não queria que eu participasse de motociata no Brasil. Aí o que Deus faz? Traz a motociata pra cá”, disse Santos.

O STF já pediu a extradição de Allan para o Brasil, mas o ferrenho apoiador do presidente segue livre, leve e solto no exterior.