Às vésperas de fase inicial do julgamento de Jairinho, testemunhas de acusação ‘desaparecem’

Ao menos cinco testemunhas de acusação do caso Henry, não foram encontradas pela Justiça. Entre elas estão a babá da criança, Thainá Oliveira e a ex-mulher de Jairinho, Ana Carolina Ferreira Neto, que revelou ter sido agredida pelo médico e ex-vereador.

As outras três testemunhas são duas médicas e um executivo do hospital para onde Henry foi levado no dia de sua morte.

Todas devem depor na fase preliminar do julgamento do casal na próxima quarta-feira (6), mas a Justiça não está conseguindo notificá-las em nenhum endereço.

O pai de Henry, teme que as pessoas, consideradas fundamentais no processo, tenham sido coagidas por Jairinho. Thainá já tinha relatado que o casal a pressionou para mentir no primeiro depoimento e disse ainda que a empregada da casa passou pela mesma situação.