Variante Ômicron tem mais que o dobro de mutações que a Delta

A primeira imagem da variante ômicron da Covid-19 demonstra que a cepa tem mais que o dobro de mutações que a variante delta.

Pesquisadores do hospital Bambino Gesù, de Roma na Itália, fizeram um estudo com representação computadorizada da nova cepa, identificada pela primeira vez na África do Sul. No estudo é possível notar uma concentração muito maior de mutações, representada pelos pontos vermelhos.

"Isso significa que o vírus se adaptou mais uma vez à espécie humana gerando outra variante, mas ainda é cedo para tirar conclusões", afirmam os pesquisadores.

"Evidências sugerem uma alta no risco de reinfecção com a variante, comparada com as outras versões do coronavírus", disse a agência de Saúde das Nações Unidas em um comunicado.