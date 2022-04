Vacina Coronavac deve ser usada só em crianças e adolescentes, diz ministro da Saúde

Após anunciar o fim da emergência sanitária, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou em entrevista coletiva em Brasília, nesta segunda-feira (18), que a vacina Coronavac contra o vírus Covid-19 deve ser usada só para o público de 5 a 18 anos. Segundo Queiroga, o Ministério da Saúde solicitou o pedido para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso emergencial desse imunizante por mais um ano para o público de crianças e adolescentes. De acordo com o ministro, o pedido não inclui o esquema primário em adultos, pois ainda é necessário que a agência reguladora aprove essa solicitação. Também, segundo ele, ainda há uma coleção de evidências científicas suficientes para que a vacina Coronavac tivesse o registro definitivo. “Para o esquema vacinal primário em adultos esse imunizante, penso que é um consenso nos países que têm agências regulatórias do porte da Anvisa, ele não é utilizado para o esquema vacinal primário, ele pode ser usado para o esquema vacinal aqui no Brasil para faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos”, disse Queiroga. Queiroga explicou que a portaria com essa mudança deve ser publicada até a próxima quarta-feira (20), com um prazo de 30 dias para entrar em vigor.

