Usuários se despedem do X após determinação de suspensão; veja memes

me sinto assim toda vez que falam derrubaram o x e quando vou abrir ele tá bem funcionando intactopic.twitter.com/qPFpQXuhOa — catarina (@byycat) August 30, 2024

Usuários do "X", antigo Twitter, estão em clima de despedida da rede social, que teve suspensão determinada nesta sexta-feira (30), pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, após o bilionário Elon Musk, descumprir a ordem de designar um representante legal no Brasil e pagar multas que somam R$ 18 milhões por não remover perfis que divulgam informações falsas e atacam instituições democráticas.

Com a suspensão, a rede social se tornou palco de memes que ironizam o adeus ao "X", destacando as tensões entre o bilionário e as autoridades brasileiras. Confira: