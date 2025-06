'Uber' sem motorista da empresa de Musk começa a circular em cidade dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Tesla, empresa de carros elétricos do bilionário Elon Musk, estreou um serviço de carros autônomos nos EUA. Mas, por medida de segurança, um motorista real ainda deve acompanhar a viagem.

Serviço de carro autônomo começou a funcionar neste domingo (22) em Austin (Texas), nos EUA. O uso é apenas para convidados e os carros funcionam apenas em áreas específicas da cidade.

Para usar, é necessário ter uma conta da Tesla, o app Robotaxi e pagar o custo promocional de US$ 4,20 (cerca de R$ 24). O valor faz referência à 4:20, horário secreto em que amigos se organizavam para fumar maconha na década de 1970, na Califórnia, e que ficou atrelado à cultura canábica.

Veículos não têm motoristas, mas podem ter um piloto de segurança. A mídia norte-americana viu carros circulando sem condutor por Austin. Mas a página de suporte do serviço menciona que os veículos podem ter um humano no banco do passageiro para acompanhar a corrida ou ainda automóveis que acompanhem o trajeto.

Frota de carros autônomos é composta por veículos Model Y. O carro elétrico compacto da empresa de Musk conta com uma tela de 15 polegadas no painel e, nessa versão de robotáxi, com uma tela na parte traseira do veículo.

Passageiro entra no veículo, veste cinto de segurança e inicia a corrida tocando em monitor. Durante a corrida, o monitor indica o trajeto e o que está ao redor do veículo - como já ocorre com veículos convencionais da Tesla.

Estima-se que entre dez e 20 veículos da Tesla estão funcionando em Austin. Os carros funcionam em áreas pré-determinadas, evitando aeroportos, vias expressas e regiões com intersecções complexas.

Austin tem regulação que autoriza carros autônomos. Por essa razão, a Tesla e outras empresas atuam na cidade. A empresa Uber oferece serviços na região desde o início de março, usado carros da Waymo (uma empresa subsidiária da Alphabet, dona do Google).