Sobrevivente perdeu marido e mãe em acidente que matou 41 pessoas em SP

Sônia Lobo Pacheco, uma das sobreviventes do acidente no interior de São Paulo, perdeu a mãe e o esposo na tragédia. A jovem conta que estava dormindo no momento do acidente e quando acordo já encontrou o marido de 25 anos caído na sua frente, já sem vida.

Outras sobreviventes contaram que no instante da colisão, ele a abraçou para tentar protegê-la e acabou sofrendo ferimentos graves. A mãe dela estava mais a frente em meio a outros mortos. Os três membros da família trabalhavam em uma empresa têxtil e estava indo para lá quando tudo aconteceu.

Sônia diz que o cenário era de horror com pessoas caídas por todos os lados e muito sangue. Uma outra sobrevivente, contou à polícia que o motorista do ônibus tentou ultrapassar e causou o acidente.