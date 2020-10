Prazo de antecipação do BPC e do auxílio-doença é prorrogado; confira

O prazo para as antecipações dos benefícios de auxílio-doença e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) foram prorrogadas e continuarão em vigor até 30 de novembro. O decreto foi assinado pelo Presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (28) e é uma medida é para evitar aglomerações nas agências durante a pandemia.

De acordo com a Agência Brasil, o beneficiário recebe até um salário mínimo, no valor de R$ 1.045, sem perícia médica, bastando anexar um atestado médico ao requerimento com declaração de responsabilidade pelo documento no portal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou do aplicativo Meu INSS.

No caso do auxílio-doença, o INSS esclarece que o atestado médico deverá ser legível e sem rasuras. E no BPC, o INSS disse que a antecipação do benefício será paga com base nos dados de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).