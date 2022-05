Polícia faz reconstituição da morte de menina esmagada por carro alegórico

Contudo, não resistiu e acabou morrendo depois. A polícia já ouviu a mãe da menina, o motorista do carro e outros funcionários terceirizados e hoje realiza a reconstituição com peritos.

Imagens de câmeras de segurança que estão em posse da polícia, porém, mostram uma história diferente. Nelas é possível ver que não havia nenhuma criança no trio no momento do acidente, elas estavam brincando na calçada, perto de onde o trio passava e Raquel estava observando o movimento.

A simulação está marcada para às 18h e quer confrontar principalmente a versão dada pelo motorista de que Raquel e outras crianças estavam em cima do carro e que ele não teria visto as mesmas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.