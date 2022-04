Criança que foi esmagada por carro alegórico no Carnaval morre em hospital

Raquel se afastou da mãe para ver o carro alegórico mais de perto, e acabou sendo prensada por ele. O veículo foi apreendido e a Polícia Civil apura as responsabilidades do acidente.

A mãe de Raquel, que está grávida, foi comunicada da morte da garota pela tia que estava no hospital. No momento do acidente, a garota estava com a mãe e um irmão lanchando perto da avenida.

A menina Raquel Antunes da Silva, 11, que teve as pernas esmagadas por um carro alegórico, não resistiu e morreu na tarde nesta sexta-feira (22), no Rio de Janeiro.

