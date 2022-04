Família de Rincón diz que vídeo que mostra ex-jogador dirigindo não é do dia do acidente

Um vídeo divulgado nesta semana mostrou que o ex-jogador Freddy Rincón não estava no banco do passageiro momentos antes do acidente com o ônibus, mas sim conduzindo o veículo. Um porta-voz da justiça colombiana afirmou ontem que Rincón estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Porém, a família do ex-jogador rebateu as informações dos investigadores, alegando que o vídeo gravado não é do dia do acidente.

A irmã do ex-jogador, Teresa Rincón, alegou que a camiseta utilizada na filmagem não é a mesma que ele usava no dia do acidente. "Essas imagens são inconsistentes. No vídeo eles mostram que Freddy estava vestindo uma camisa branca. No dia do acidente ele estava vestindo uma camisa azul", contou Teresa ao portal 90 minutos.

Manuel Rincón, outro irmão de Freddy, acusa membros do governo colombiano de corrupção. "Há câmeras de segurança e há indícios do local onde o carro foi atingido. Se fosse Freddy dirigindo e outra pesso fosse o copiloto, o morto não seria Freddy. Por isso estavam demorando tanto, porque estavam introduzindo corrupção. Aquele promotor não pode afirmar uma coisa dessas, coletar provas é fácil, mas o problema é que quem estava dirigindo ameaça e compra testemunhas e eles simplesmente replicam isso", desabafou Manuel.