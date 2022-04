Criança tem pernas esmagadas ao ser prensada por carro alegórico na saída de desfile

Uma menina de 11 anos, identificada como Raquel Antunes da Silva, teve as pernas esmagadas por um carro alegórico na saída do Sambódromo do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (21). Um dos membros da garota precisou ser amputado.

A criança está em cirurgia há algumas horas no Hospital Souza Aguiar, e segundo os médicos, corre grande risco de perder também a outra perna.

A mãe da menina contou no hospital que estava lanchando com Raquel em uma praça na Estácio, perto da Sapucaí. Em determinado momento, ela se distraiu e se afastou para ver o trio da Em cima da Hora, que deixava a área do desfile.

Minutos depois, o irmão surgiu desesperado relatando que Raquel tinha sido prensada entre o carro alegórico e um poste em uma rua perto dali. A mãe correu para socorrer a menina e a encontrou com as pernas totalmente destruídas.

Algumas pessoas chegaram a dizer que o carro estava parado em uma rua estreita e menina subiu na lateral dele e se sentou. Alguns minutos depois, o automóvel começou a andar novamente e Raquel foi espremida ao ficar presa entre o carro e um poste.

A equipe médica afirma que o estado de saúde da criança é grave e que ela sofreu uma parada cardíaca e traumatismo no tórax. Raquel passa por uma cirurgia complexa e as chances de que ela não perca também a outra perna é muito pequena.

As ligas das escolas de samba emitiram uma nota afirmando que lamenta o acidente e que está prestando todo o apoio à vítima e à família, além de colaborar com as autoridades.

Após o acidente a Polícia Civil isolou a área para perícia e investiga o caso. Após a liberação da cena do ocorrido, os defiles foram liberados e seguiram normalmente.