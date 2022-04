Menina esmagada por carro alegórico não corre risco de perder a outra perna, diz tia

Ela decidiu então ver de perto um carro alegórico da Em cima da Hora que deixava a avenida e acabou sendo prensada por ele em uma rua estreita. A polícia apura as circunstâncias exatas do acidente.

Agora, a menina segue em observação e o estado de saúde dela é considerado estável. No momento do acidente, Raquel estava com a mãe, que está gestante, e um irmão lanchando nas proximidades da Sapucaí.

