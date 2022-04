Criança estava tirando foto em carro alegórico quando teve pernas esmagadas no Rio

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, que teve uma das pernas esmagadas por um carro alegórico, havia parado no local para fazer fotos. O acidente aconteceu na parte externa do sambódromo do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (21).

Uma amiga da mãe da menina contou que elas estavam na praça da Rua Frei Caneca, e enquanto os adultos compravam lanches, Raquel teria ficado brincando com amigos.

Logo depois, as crianças foram andando no sentido do carro alegórico, e ela sentou para tirar uma foto, momento em que empurraram o carro de frente para trás, o que fez com que ela tivesse a perna imprensada entre a alegoria e o poste; no momento em que ela gritou, puxaram o carro e ela caiu.

A equipe médica afirma que o estado de saúde da criança é grave e que ela sofreu uma parada cardíaca e traumatismo no tórax.