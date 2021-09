PMs são presos por sequestro e tortura de apresentador da Record em Roraima

De acordo com o UOL, os PMs presos são ex-funcionários do deputado estadual Jalser Renier (Solidariedade-RR). Um PM ainda está foragido.

Seis homens, sendo cinco policiais militares, foram presos nesta quinta-feira (16) por suspeita de participação no sequestro e tortura do jornalista Romano dos Anjos, então apresentador do programa policial "Mete Bronca", na TV Imperial, afiliada da Record em Roraima. O crime ocorreu em outubro do ano passado.

