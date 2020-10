Jornalista da Record que foi sequestrado em casa é encontrado

O jornalista Romano dos Anjos, 40, foi encontrado nesta terça-feira (27) após ter sido sequestrado por homens encapuzados dentro da própria casa, em Boa Vista. A informação foi publicada pela TV Imperial, afiliada à Record.



Com ferimentos leves, ele foi encontrado abandonado e amarrado em uma árvore em uma zona rural de Boa Vista, segundo publicou o apresentador do 'Balanço Geral', Reinaldo Gottino, em suas redes sociais.

Ainda não há informações sobre os suspeitos e motivação do crime. Romano é apresentador do 'Mete Bronca' há seis anos. O programa existe há mais de 15 anos com notícias policiais, de políticas e denúncias.