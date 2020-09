Perícias médicas são suspensas por falta de profissionais no INSS

O INSS anunciou nessa quarta-feira (15), que as perícias médicas devem continuar suspensas temporariamente em todas as unidades do país, até que as mesmas sejam fiscalizadas por órgãos de saúde.

Isso porque os médicos alegaram que não poderiam retornar ao trabalho neste momento, por conta dos riscos de infecção do novo coronavírus que continua circulando no Brasil.

Todos os agendamentos marcados para esta segunda-feira (14), tiveram que ser cancelados na hora, porque não havia profissionais nas sedes.

Hoje os espaços passam por inspenção e caso nenhum problema seja detectado, as atividades podem ser retomadas na próxima quinta-feira (17), mas isso ainda será confirmado e divulgado pelo INSS.