Novos vídeos mostram bolsonarista descontrolado atirando contra petista

A gravação mostra Marcelo chegando no local da festa, manobrando o carro e iniciando o bate-boca. Nessa hora, Marcelo chegou a atirar pedras no carro dele e a esposa parece pedir que ele fosse embora.

Imagens do circuito interno de segurança mostram que o agente penitenciário voltou ao local já com a arma em punho.

Novos vídeos divulgados na noite deste domingo (10), mostram que o agente penitenciário Jorge Guaranho começou a atirar contra Marcelo Arruda ainda do lado de fora do salão onde acontecia a festa de aniversário do petista.

