Filho de petista assassinado por bolsonarista dá detalhes de ataque em aniversário

A PC do Paraná deve ouvir as esposas de Jorge e Marcelo e posteriormente os demais convidados que presenciaram o assassinato.

O guarda chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, enquanto Jorge sobreviveu, apesar de ter sido ferido 5 vezes. A polícia afirma que o agente não era convidado da festa e que está apurando a verdadeira motivação do crime.

Cerca de 10 minutos, Jorge retornou à festa e abriu fogo no local. “Com isso, ele acertou três tiros no meu pai e meu pai conseguiu ainda revidar, acertou cinco tiros nele”, destaca o filho de Marcelo.

A esposa ainda tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Após a discussão com Marcelo, o agente penitenciário saiu, mas prometeu que voltaria. Com receio de ser atacado, o guarda municipal foi ao carro e pegou sua arma.

Nesse momento, Jorge sacou uma arma e apontou para Marcelo, que ainda estava desarmado. Leonardo diz ainda, que na primeira invasão, o atirador estava com a mulher e a filha no carro e forçou a entrada no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.