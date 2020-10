Nova parcela do auxílio emergencial é liberada nesta sexta; confira

O pagamento do auxílio emergencial por meio de depósito em conta digital para os nascidos em janeiro começa nesta sexta-feira (30) e também encerra o pagamento da segunda parcela extra de R$ 300 para os participantes do Bolsa Família. Vão receber 1,6 milhão de beneficiários com número do NIS final 0. Esse grupo acompanha o calendário do programa, sempre nos últimos dez dias úteis do mês.

Segundo o site R7, as pessoas que deixaram de receber o auxílio extra, mas que ainda preenchem os requisitos para ter direito ao benefício, podem entrar com o pedido de contestação até segunda-feira (02). A solicitação deve ser feita por meio do site da Dataprev.

O auxílio emergencial será pago até dezembro deste ano.