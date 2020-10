Receita Federal paga restituição do IR para contribuintes nesta sexta

A Receita Federal paga nesta nesta sexta-feira (30) a restituição do Imposto de Renda (IR) para 273.545 contribuintes. O lote totaliza R$ 560 milhões.

De acordo com o R7, os contribuintes com prioridade legal são:

- idosos acima de 80 anos;

- entre 60 e 79 anos;

- contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e

- contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 5 deste mês também serão beneficiados.

Caso o valor da restituição do IR não seja creditado na conta corrente indicada na declaração, o contribuinte pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano.