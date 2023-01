No Paredão, Fred Nicácio chora e é consolado por brothers

Fred Nicácio: "Apesar desse Paredão, hoje eu vou dormir aliviado. Vou dormir orgulhoso do homem que eu sou, do homem que eu me tornei"

O brother chorou ao falar sobre sua ida à berlinda e foi consolado pelos colegas de confinamento do quarto fundo do mar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Indicado ao primeiro Paredão do BBB 23, Fred Nicácio não segurou o choro após o programa ao vivo de domingo. Junto com sua dupla, Marília, o médico foi o mais votado pela casa.

