Gabriel cai no choro após se livrar do primeiro paredão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel venceu a prova Bate e Volta ao lado de sua dupla, Paula, e se livrou do primeiro paredão do BBB 23. Após a dinâmica, o brother foi para o quarto Deserto e começou a chorar.

Ricardo: "Você quer que eu abane você, irmão?".

Gabriel: "Não precisa, irmão. Pode ir, vai lá".

Ricardo: "Não, eu tô dentro do quarto. Vou ficar aqui dentro do quarto com você".

Gabriel e Paula foram emparedados após receber o contragolpe de Fred Nicácio e Marília, a dupla mais votada pela casa.

Antes da votação começar, Tadeu entrou ao vivo para dar um 'toque' sobre a relação do brother com a líder Bruna Griphao, e alertou sobre pontos que não são normais em um relacionamento. Após a fala do apresentador, Gabriel ficou visivelmente abalado e pediu para conversar com a atriz.