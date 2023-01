Gabriel se desculpa com Bruna Griphao após recado de Tadeu

"Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados", disse o apresentador.Tadeu ainda relembrou o diálogo no qual Gabriel disse que daria uma cotovelada em Bruna.Gabriel pede desculpas. Em conversa com Bruna, o brother assumiu que disse coisas ruins, mas afirmou que nunca faria algo contra a atriz.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o discurso de Tadeu Schmidt no BBB 23 sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna Griphao no confinamento, o brother conversou com a atriz sobre as suas atitudes.

