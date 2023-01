Gabriel admite que quase desistiu do reality após recado de Tadeu

Tadeu ainda relembrou o diálogo no qual Gabriel disse que daria uma cotovelada em Bruna. Gabriel: "Eu quase desmaiei na cozinha. A minha visão ficou preta, fiquei com medo de ter um treco na prova [Bate e Volta]"

Antes da formação do primeiro Paredão, no programa de domingo, Tadeu deu um "toque" aos confinados sobre a relação de Bruna e Gabriel.

Na ocasião, o rapaz confessou que sentiu vontade de desistir do reality show após a fala do apresentador.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Repercutindo o recado de Tadeu Schmidt sobre o seu relacionamento com Bruna Griphao no BBB 23 (Globo), Gabriel conversou com Aline Wirley e Paula.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.