Key e Gustavo conversam sobre primeiro Paredão

Key: "Então, entende que, se a gente sair, o mínimo é que a gente foi exemplo aqui dentro. É o legado do ser humano, você me falou isso. Não é o que a gente vai ganhar, se é o prêmio, não é nada disso"

Key: "Eu tô feliz só da gente não ter sido citados ali [na fala do Tadeu Schmidt], entendeu? Porque a gente brinca muito, mas nunca fomos maldosos com o outro"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Gustavo na academia do BBB 23, Key Alves falou sobre o primeiro Paredão da edição -o qual a dupla enfrenta com Marília e Fred Nicácio.

