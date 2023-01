Gabriel pede para Paula se afastar; sister rebate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de pedir desculpas para Bruna Griphao no BBB 23 -como consequência do recado de Tadeu Schmidt sobre seu relacionamento a atriz -Gabriel conversou com Paula e pediu para a biomédica se afastar dele.

Antes da formação do primeiro Paredão, no programa de domingo, Tadeu deu um "toque" aos confinados sobre a relação de Bruna e Gabriel. Tadeu ainda relembrou o diálogo no qual Gabriel disse que daria uma cotovelada em Bruna.

Gabriel: "Existem coisas muito mais importantes do que eu lá fora para você"

Paula: "Existem, só que agora eu estou dentro de um game, e você faz parte do meu game. Eu não sou esse tipo de amiga, Gab"

Gabriel: "Não, Paulinha, eu não faço mais parte desse game"

Gabriel: "Não quero que você se prejudique por minha causa. Eu só não desisti da prova ali na hora, fora a razão de continuar aqui e mostrar que eu não sou esse cara, porque você merece estar aqui"

Paula: "Eu sei que é um peso..."

Gabriel: "Um peso? É uma tonelada!"

Paula: "Aqui as coisas mudam em uma semana. Eu quero que você entenda que eu não vou virar as costas para você porque não faz a minha linha de amiga"

Paula: "Eu quero que você entenda o seguinte: a gente, se precisar jogar junto, a gente vai jogar. Se eu não concordar, eu não vou fazer"