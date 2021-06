Mulher teve orelha cortada antes de ser morta por serial killer Lázaro, aponta laudo

O laudo da morte da família Vidal, assassinada pelo serial killer Lázaro Barbosa, em Ceilândia, foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (28) e aponta que Cleonice Marques, de 43 anos, foi morta com um tiro no crânio, após ser sequestrada. Ela teve uma orelha cortada, "possivelmente enquanto ainda estava viva" e, além disso, há "indícios de violência sexual".

