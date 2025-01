Mulher continua comendo coxinha enquanto ladrão anuncia assalto em lanchonete

Na tarde desta terça-feira (14), uma lanchonete localizada no Céu Azul, no Entorno do Distrito Federal, foi alvo de uma tentativa de assalto.

Uma das clientes, que estava comendo uma coxinha no momento do anúncio do roubo, chamou a atenção por não reagir. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o criminoso entra na loja, enquanto a cliente segue tranquila, comendo o salgado.

O assaltante fugiu em uma moto, levando alguns produtos do balcão. Felizmente, ninguém ficou ferido e a polícia está à procura do suspeito.