Ministra Cármen Lúcia será relatora de pedido de investigação a Salles

Com definição através de sorteio, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, será a relatora da notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O pedido de investigação foi apresentado pelo então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, tirado do comando da PF no Pará um dia após a denúncia de que o ministro do Meio Ambiente estaria beneficiando madeireiros ilegais na Amazônia, facilitando a grilagem de terra na Região Norte.

Cármen Lúcia poderá decidir individualmente se determina que ocorra uma investigação sobre a conduta do ministro, ou se manda arquivar, podendo ainda levar o tema ao plenário do Supremo.

Uma outra notícia-crime apresentada pelo PDT contra Salles também ficará a cargo da relatoria de Cármen Lúcia. A denúncia é semelhante à da PF.