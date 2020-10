Acumulada, a Mega-Sena pode sortear neste sábado (24), R$ 38 milhões, no concurso 2.312. O sorteio acontece às 19h (20h no horário de Brasília), e as apostas podem ser realizadas até às 18h (19h em Brasília).

A aposta mínima é de R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet. No entanto, no site o valor mínimo para apostas é de R$ 30.