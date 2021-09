Justiça proíbe pai não vacinado contra covid de visitar filha bebê

A mãe da criança então procurou a Defensoria Pública do Estado para solicitar a suspensão das visitas, visando a saúde do bebê. O pedido foi acatado e as visitas devem retornar somente quando o pai comprovar a vacinação.

A Justiça proibiu um homem que se recusa a tomar vacina contra a covid de visitar a filha de 1 ano. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul.

