Idoso ficou em estado vegetativo após levar machadadas de Lázaro Barbosa

Investigado por roubos e homicídios, Lázaro Barbosa, o Serial Killer de Goiás, já foi responsável também por deixar um homem em estado vegetativo, após uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu em 8 de abril de 2020.

Segundo o Correio Brasiliense, Lázaro invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto (GO), onde a maioria das pessoas tinha 60 anos, e jogavam dominó na varanda da casa. Lázaro as ameaçou com um facão e as trancou em cômodos da casa.

O criminoso revirou a residência em busca de dinheiro e armas. Um dos idosos pegou um revolver que estava em um baú e atingiu serial, que mesmo ferido na perna, pegou um machado, quebrou as janelas da casa e também a cabeça de uma das vítimas, que teve traumatismo craniano, o deixando em estado vegetativo permanente, segundo relatório médico do Hospital de Base do DF.

Após o crime, Lázaro fugiu.

