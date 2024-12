Homem leva susto ao encontrar jararaca em cima de moto

Com o auxílio de um apanhador de cobras, os agentes conseguiram retirar o réptil do veículo e colocá-lo em segurança dentro de um balde. A jararaca, conhecida por sua peçonha potente e responsável por grande parte dos acidentes ofídicos no país, foi encaminhada para um local apropriado.

Uma situação inusitada e perigosa mobilizou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na tarde desta terça-feira (10). Uma cobra jararaca, uma das serpentes mais venenosas do Brasil, foi encontrada dentro de uma motocicleta em Riacho Fundo I, no Distrito Federal.

