Governo anuncia retorno da redução da jornada de trabalho e salários

O Governo anunciou nessa terça-feira (2), que vai reativar autorizar novamente no país a redução de salários e jornadas e empregados formais. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o objetivo é retomar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BEM), que vigorou por nove meses no ano de 2020.

O programa custeia parte dos salários dos colaboradores para evitar demissões e dá tempo às empresas de se recuperarem economicamente. O retorno do programa foi uma reivindicação da categoria empresarial que voltou a sofrer com o novo crescimento da pandemia no país.

O BEM foi adotado durante o período da pandemia e a princípio, duraria 3 meses e custaria aos cofres públicos cerca de R$ 51 bilhões, mas com as prorrogações, custou o triplo.

Na época, mais de 9.849.115 de empregados formais foram preservados durante esse período de acordo com Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do anúncio, Guedes ainda não detalhou quando o programa começará a funcionar.