Fiocruz deve liberar mais 4,7 milhões de vacinas contra Covid nesta semana

O Ministério da Saúde deve receber até o fim do ano, cerca de 210,4 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca produzidas no Brasil, além de 12 milhões de doses importadas da Índia.

A Fiocruz deve liberar 4,7 milhões de doses de vacina contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, ainda nesta semana. As doses fazem parte do total de 18,4 milhões de imunizantes que devem ser entregues até o dia 1º de maio. De acordo com o R7, na próxima semana, serão entregues mais 6,7 milhões.

