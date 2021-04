Briga de casal termina com homem morto a facadas no interior do Amazonas

Manaus/AM - Elyvandro Pimentel foi morto com uma facada no peito, na madrugada deste domingo (18), no conjunto Jacarezinho, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas. A companheira dele é suspeita do crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher teria esfaqueado a vítima após uma discussão do casal. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde do município. Após o crime, a suspeita fugiu.

O caso deve ser investigado.