Desenvolvida embalagem com nanotecnologia contra vírus e bactérias

Uma parceria entre a empresa Anjo Tintas e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) resultou no desenvolvimento de um verniz com nanotecnologia capaz de bloquear tanto a sobrevivência de vírus quanto a proliferação bacteriana em filmes e superfícies plásticas flexíveis, como embalagens de alimentos e sacolas plásticas.

Os testes de eficácia foram feitos tanto com bactérias quanto com vírus, incluindo um alphacoronavirus, que é da mesma família do causador da Covid-19, o Sars-CoV-2. Os testes mostraram que o verniz apresentou 99% de eficácia em destruir tanto a parede celular de bactérias quanto a capa proteica de vírus, impedindo a multiplicação desses micro-organismos na superfície das embalagens.

Já foram fechados contratos com fábricas de embalagens, e a previsão da Anjo Tintas é de que os primeiros pacotes plásticos revestidos com o verniz cheguem aos supermercados em 30 ou 40 dias. O nome das companhias que adquiriram o produto ainda não foi revelado, mas o consumidor poderá reconhecer o produto por meio de um selo Nanoblock ou com a descrição de que se trata de uma embalagem bactericida e antiviral. O padrão de identificação fica a critério de cada empresa.

O verniz foi desenvolvido com suporte técnico do Laboratório de Controles e Processos de Polimerização, da UFSC, vinculado ao Laboratório Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas (Linden), que integra o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO).

O SisNANO, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), é formado por um conjunto de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em nanociência e nanotecnologia, que tem como característica essencial o caráter multiusuário e de acesso aberto à usuários, públicos e privados, mediante submissão de propostas de projeto ou requisição de serviços.