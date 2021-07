CPI da Covid tem tumulto e bate-boca entre Simone Tebet e Flávio Bolsonaro

Logo depois, iniciou uma discussão entre Simone Tebet e Flávio Bolsonaro. A senadora diz que o filho do presidente não teria coragem de dizer com o microfone ligado o que havia lhe dito com o microfone desligado. Ela chega a ameaçar levar Flávio ao conselho de ética do Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.