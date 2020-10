CCJ do Senado aprova Kassio Marques para ser ministro do STF

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado Federal aprovou na tarde desta quarta-feira (21), por 22 votos a 5, a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques, para vaga no Supremo Tribunal Federal, que foi aberta com a aposentadoria de Celso de Mello.

Após 9 hora de sabatina de mais de 30 senadores, o indicado por Bolsonaro foi aprovado. Marques porém, precisa ainda da aprovação da maioria absoluta dos senadores em plenário, ou seja, mais de 41 votos a favor. A sessão plenária deve ser realizada ainda na noite desta quarta-feira.