Cassação de Flordelis será decidida pelo Conselho de Ética da Câmara

Manaus/AM - Por decisão unânime, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (28), enviar o caso da deputada Flordelis para o Conselho de Ética.

Eles consideraram que os elementos encontrados até agora contra a parlamentar apontam a quebra do decoro parlamentar e deixaram nas mãos do Conselho a decisão de cassar o mandato dela.

Flordelis é acusado de mandar matar o próprio marido, em junho do ano passado e de tentar envenená-lo por diversas vezes ao longo de um ano. Ela teria manipulado alguns filhos para ajudarem no plano.

Eles estão presos e é somente a imunidade política que mantém Flor em liberdade. A partir do momento em que ela for cassada, poderá ser detida e enviada para um presídio do Rio de Janeiro.