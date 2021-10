Bolsonaro sobre relatório final da CPI: 'Não produziram a não ser o ódio e rancor'

O relatório sugeriu o indiciamento do presidente por 9 crimes e outras 65 pessoas. Entre os crimes apontados pela CPI contra Bolsonaro estão 'crime de epidemia com resultado de morte', 'crime de infração a medidas sanitárias preventivas', 'crime de emprego irregular de verba pública', 'crime de incitação ao crime', 'crime de falsificação de documentos particulares', 'crime de falsificação de documentos particulares', 'crime de charlatanismo', 'crime de prevaricação', 'crime contra a humanidade' e 'crime de responsabilidade'.

O presidente Jair Bolsonaro reagiu após a apresentação do relatório final da CPI da Covid, nesta quarta-feira (20). Ele se pronunciou durante evento no Ceará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.