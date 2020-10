Auxílio emergencial: Caixa libera parcela nesta quinta-feira

O auxílio emergencial será pago nesta quinta-feira (29) aos nascidos em novembro, do ciclo 3 do calendário. Cerca de 3,5 milhões de pessoas serão beneficiadas, sendo 1,3 milhão com depósito da 1ª à 5ª parcela de R$ 600 e 2,3 milhões com a extra de R$ 300, segundo informações do site R7.

Outros 1,6 milhão serão pagos aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9 que devem receber o auxílio emergencial extra, de R$ 300. O pagamento para o esse grupo segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0.

As parcelas do auxílio emergencial que são depositadas em conta poupança digital poderão ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

O auxílio emergencial é uma medida para conter os efeitos econômicos do coronavírus no Brasil.