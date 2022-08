Amigo de Leandro Lo conta como foi discussão em show: 'chegou querendo confusão'

Um amigo do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, relatou como tudo aconteceu. O atleta foi baleado na cabeça por um PM durante um show de pagode, na madrugada deste domino (7), em São Paulo.

“Nós estamos ali no Clube Sírio, né, chegou um rapaz, ele pegou a garrafa, chegou já no intuito de causar confusão, tanto é que nós estávamos em cinco pessoas em uma mesa. Ele pegou a nossa garrafa, levantou. O Leandro chegou, pediu para ele colocar a garrafa no local, que não era dele, ele deixou a garrafa e continuou peitando o Leandro. O Leandro foi lá, imobilizou ele, derrubou ele, caiu montando, falou que acabou, para parar a confusão. Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu quatro passos para trás, voltou, tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça”, contou em entrevista a GloboNews.

“Ele era um dos meus melhores amigos assim que eu tinha, assim... um cara sem palavras. No esporte é um mito. Um campeão dentro e fora do tatame. Um cara novo, que era para estar com a gente aí muitos e muitos anos, e um louco assim que anda armado e acha que tem o direito de dar um tiro na cabeça do outro sem mais nem menos, sem perguntar se tem pai, se tem mãe, se tem filho”, acrescentou.

Cinco testemunhas já foram ouvidas na delegacia. O PM Henrique Velozo segue sendo procurado pelas autoridades.

O advogado da família afirmou que o atleta teve morte cerebral, mas o hospital ainda não confirmou a morte de Leandro, segundo a GloboNews.