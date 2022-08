Campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo é baleado na cabeça durante show em SP

As informações são de que o atleta levou um tiro na cabeça após ter uma discussão na festa, durante o show do grupo Pixote. O homem teria provocado Leandro Lo e mais cinco amigos que estavam numa mesa. O lutador teria imobilizado o homem para acalmar a situação e após se afastar, o agressor sacou a arma e atirou na cabeça de Leandro. Em seguida, ele teria dado dois chutes em Leandro e fugido.

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo (7) durante um show de pagode dentro do Clube Sírio na zona Sul de São Paulo. Ele teve morte cerebral confirmada, informou o advogado do lutador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.