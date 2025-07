Adolescente morre soterrado após túnel de areia desabar em praia

Segundo o site "Roma Today", equipes de resgate levaram cerca de 40 minutos para conseguir retirar o corpo do jovem da areia. Mesmo após o trágico incidente, banhistas permaneceram na praia, com muitas crianças continuando a brincar de cavar na areia.

O pai de Riccardo, outros banhistas e salva-vidas tentaram desesperadamente resgatá-lo antes da chegada dos serviços de emergência, mas não tiveram sucesso. A prefeita de Montalto, Emanuela Socciarelli, expressou seu choque: "Uma tragédia que nos deixou a todos chocados. É impensável que um jovem possa perder a vida dessa forma." As cavidades eram tão profundas que o corpo de Riccardo ficou completamente coberto pela areia. Ele estava acompanhado dos irmãos, que não estavam dentro do túnel no momento do desabamento.

Riccardo, que estava hospedado em um camping em frente à praia, havia construído dois buracos interligados por um túnel. Testemunhas relataram que ele estava no meio do túnel quando a areia cedeu. "Ele havia construído um túnel. Queria entrar por um lado e sair pelo outro", contou um banhista local. "Não dava para ver mais nada; era possível atravessar o túnel sem notar nada."

