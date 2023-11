8 a cada 10 jovens negros já sofreu preconceito na escola ou faculdade

Oito em cada dez jovens negros, no Brasil, sentiram ou presenciaram situações de preconceito na escola ou na faculdade. É o que aponta os dados da Pesquisa Diversidade Jovem do Espro, voltada a mapear as percepções de adolescentes e jovens brasileiros sobre os desafios relacionados a temas como raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero e a vivência de suas diversidades no mercado de trabalho, nos ambientes de ensino e em espaços públicos. Do total de participantes, 54% declararam-se negros.

O transporte público, consultórios médicos, restaurantes, lojas ou eventos já foram palco de episódios de preconceito para 77% dos dos jovens negros ouvidos pelo levantamento. O ambiente familiar também já foi local em que seis a cada dez adolescentes e jovens já sentiram ou presenciaram situações de preconceito. O trabalho foi o único espaço em que mais da metade dos adolescentes e jovens negros ouvidos pelo estudo (59%), afirmaram nunca sentir ou presenciar preconceito.

“A nova edição da pesquisa mostra que o trabalho é o local onde a maioria dos adolescentes e jovens negros (68%) nunca se sentiu coagido a esconder ou omitir sua diversidade, seja ela religiosa, étnica, relacionada à sexualidade ou condição social. Mesmo sendo ainda um grande desafio o acolhimento da diversidade em locais públicos, os ambientes corporativos caminharam mais rapidamente nessa direção, tornando-se espaços seguros para debate e convivência.”, observa Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Apesar das percepções positivas relacionadas ao ambiente de trabalho, 37% dos jovens negros tem o sentimento de já terem sido desclassificados de uma vaga de emprego por conta de atributos fenotípicos ou étnicos. O mesmo índice de jovens negros também relata ter passado pela exclusão de grupos sociais no trabalho e 36% dizem não ter recebido mérito por uma ideia que tiveram.

A “Pesquisa Diversidade Jovem 2023" ouviu 2.738 adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 23 anos, que são ou já foram aprendizes, estagiários e alunos do curso de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) do Espro. Desse total, 1.474 se identificaram como negros (66% pardos e 34% pretos). A coleta das respostas aconteceu entre os dias 1º de agosto e 07 de setembro de 2023. O índice de confiabilidade é de 99% e a margem de erro é de 2,3%.

Conversar sobre Diversidade

Mesmo a escola ou a faculdade sendo ambientes em que a percepção do preconceito é maior, 61% dos adolescentes e jovens negros conversam com frequência sobre diversidade nesses espaços. Para 79% dos entrevistados negros, o ambiente familiar é utilizado para conversas sobre diversidade. Momento de lazer e passeios são usados para conversar sobre o assunto por 76%. No trabalho, 61% afirmam conversar sobre o tema e 44% se sentem seguros em fazê-lo em espaços religiosos.

Negras LGBTQIAPN+ sofrem mais



Adolescentes e jovens negras pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+ são as que mais sofrem para viver sua diversidade. A pesquisa aponta que 80% delas esconderam ou omitiram alguma característica da sua diversidade em ambientes familiares e 70% passaram por isso na escola ou faculdade. No trabalho, em locais públicos e lojas e em espaços religiosos a quantidade de jovens que deixou de viver sua diversidade por receio é de respectivamente 55%, 65% e 69%.

Os resultados são consideravelmente mais elevados em comparação com adolescentes e jovens negras heterossexuais. Em ambientes familiares, a percentagem é de 23%. Na escola ou faculdade, 31%. Deixar de viver a diversidade no trabalho aconteceu com 18%, enquanto 24% afirmaram que já esconderam alguma característica da sua diversidade em locais públicos e lojas e em espaços religiosos, respectivamente.

Adolescentes e jovens negras LGBTQIAPN+ também têm uma percepção maior do preconceito no seu dia a dia. Quase todas (94%) já sentiram ou presenciaram situações de preconceito relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero em locais de ensino; 90% passaram por isso no ambiente familiar; metade delas, 49%, no trabalho; 88% em serviços, locais públicos e ambientes coletivos, como lojas, restaurantes e eventos; e 83% em espaços religiosos.

Perfil dos entrevistados

A Pesquisa Diversidade Jovem 2023 foi realizada por meio de um questionário online estruturado com 29 perguntas. Participaram do levantamento jovens de 15 estados mais o Distrito Federal, com predominância de pessoas de São Paulo (48%), Rio de Janeiro (12%), Pernambuco (10%) e Minas Gerais (9%).

Os respondentes têm idade média de 19 anos, com a maioria habitando lares com dois ou três moradores (48%) e de famílias com renda média de um a três salários mínimos (72%).

O objetivo central do estudo é identificar o perfil de diversidade dos participantes de cursos e projetos do Espro para o embasamento das estratégias de acolhimento e impacto social, além da construção de ações direcionadas à redução das desigualdades, à inclusão no mercado de trabalho e ao fomento da consciência social. Nesse sentido, também foram colhidas percepções dos adolescentes e jovens quanto ao envolvimento do Espro em questões de diversidade e 68% deles afirmaram já terem ouvido algum comentário positivo de um funcionário do Espro defendendo a diversidade.