Turistas se deparam com mulher nua em quarto de hotel em que estavam hospedados no Rio

Um grupo de turistas de Belo Horizonte viveu um momento inusitado durante uma viagem ao Rio de Janeiro, quando encontraram uma desconhecida que dormia nua no quarto de hotel onde estavam hospedados. O fato aconteceu no último sábado (13), e o vídeo compartilhado nas redes sociais já tem mais de 9 milhões de visualizações.

Os amigos Eduardo Junio, 25, Carlos Martins, 27, e Jessica Milla, 26, estavam hospedados no mesmo quarto de hotel na Lapa, onde foram aproveitar o feriado municipal de Belo Horizonte.

Eduardo e Carlos passaram a noite de sábado em uma balada, mas Carlos voltou cedo para o hotel, enquanto Eduardo continuou na festa. A pedido de Eduardo, Carlos deixou a porta do quarto encostada para quando ele chegasse.

Por volta das 9h de domingo (14), Eduardo voltou ao quarto, e se deparou com uma pessoa coberta por um lençol, deitada em sua casa. Era Rafaella Gama, 22.

Eduardo acordou Carlos e Jéssica que não viram a mulher entrar no quarto. Ao procurarem pistas sobre a "invasora", o grupo achou uma bolsa que só continha um cartão com seu nome, um carregador de celular e um cigarro. No banheiro eles acharam um vestido, foi quando perceberam que ela estava nua na cama.

O grupo acordou Rafaella e questionou sobre ela estar no quarto, mas a "invasora", que estava embriagada, alegou que estava no quarto certo onde estava hospedada com a tia e voltou a dormir. Foi quando Eduardo fez o vídeo, postou no TikTok e em poucas horas a história viralizou.

Após resolver o desentendimento, funcionários do hotel retiraram Rafaella do quarto, e o grupo colocou a mulher em um táxi que a levou para Niterói, onde ela mora.

Dias depois, Rafaella se encontrou com o grupo e explicou que ela e a tia realmente estavam hospedadas no mesmo hotel, mas como ela estava embriagada, acabou entrando no quarto errado.

O encontro foi publicado nas redes sociais, e os novos amigos compartilharam o momento rindo muito de toda a situação.