Hidratação com sêmen promete crescimento e mais brilho ao cabelo

Que os produtos naturais vem ganhando força nos tratamentos capilares, não é novidade. Porém, alguns salões de cabeleireiro ao redor do mundo estão inovando ao oferecer aos clientes uma injeção de sêmen, como é o caso do TheBroot, com sede em Santa Monica, Califórnia.

Segundo o Uol, apesar de no mínimo estranho, não se trata de esperma humano, mas sim de sêmen de touro. O hairstylist Diego Larez, de Los Angeles, explica que o tratamento fortalece a haste capilar e promove o crescimento. "Além do sêmen, o tratamento utiliza ainda a raiz de uma planta rica em proteínas (katera)".

Ainda segundo o profissional, o tratamento com sêmen de touro pode fornecer uma quantidade de colágeno que os outros tratamentos não possuem e também dá um efeito de brilho mais longo que os tratamentos convencionais.

O valor do tratamento custa em torno de US$ 300, o que equivale a R$ 1,5 mil. E pra quem está se perguntando, o profissional garante que o produto não tem cheiro, então o cliente não vai passar o dia andando com cheiro de esperma de touro no cabelo.